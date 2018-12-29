Политика
Путин поделился планами на новогодние праздники
Путин поделился планами на новогодние праздникиLenta.ru13:39
Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве. Об этом в субботу, 29 декабря, он рассказал телеканалу «Россия 24», запись опубликована на YouTube.
Lenta.ru13:39
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Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много.
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Хоккей
Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади
Обновлено в 12:01
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Обновлено в 13:26
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере
Полиция Ганновера сообщила в своем твиттере о попытке неизвестного мужчины на автомобиле прорваться через пропускной пункт городского аэропорта.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин поделился планами на новогодние праздники
Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве.
Обновлено в 13:39
Происшествия
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Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции
Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Обновлено в 12:05
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
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Обновлено в 10:30
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Роберто Фирмино оформил хет-трик
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Финансы
Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов
Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
Обновлено в 13:05
Спорт
Белорукова стала четвертой в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Обновлено в 08:43
Общество
2019 год может стать самым теплым в истории
Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.
Обновлено в 12:36
Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
Обновлено в 04:47
Политика
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 05:57
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38