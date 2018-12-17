Политика

Путин поддержал возмущение Запашного строительством «Цирка дю Солей»
REGNUM
15 декабря в 18:13

Президент России Владимир Путин поддержал позицию гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего о неприемлемости открытия в Москве постоянной площадки канадского «Цирка дю Солей» в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ.
REGNUM15 декабря в 18:13
с чего всё началось

«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

Группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева (24-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) сегодня в резкой форме ответила на критику гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil.
Ведомости02:44

Подробнее о событии

Миллиардер Гуцериев жёстко ответил на претензии Запашного

News.ru07:08

«Сафмар» не будет строить постоянную площадку для Cirque du Soleil в Сколково

Интерфакс03:37

Запашный раскритиковал заявление Cirque du Soleil о многофункциональной площадке в Москве

ТАСС04:19

Запашный ответил на обвинение в клевете со стороны «Сафмара» Гуцериева

Rambler News Service03:54

В компании Гуцериева опровергли заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil

Говорит Москва04:47

«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

Ведомости02:44

Запашный пожаловался Путину на Cirque du Soleil

РИА Новости15 декабря в 15:11
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Владимир Путин много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, в том числе, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 07:51
Политика

США отказались от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола

Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, поскольку существуют опасения, что единственный тяжёлый ледокол может сломаться.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят 18 декабря в Женеве ситуацию в Сирии.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика

Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией

Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.
Обновлено в 06:41
Политика

В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.
Обновлено в 08:18
Политика

Почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украина не становится частью внутреннего рынка Европейского Союза: хотя Брюссель готов помогать и поддерживать Киев, сближение в области бизнес-процессов пока не происходит.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
Обновлено в 04:09
Политика

Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

Обновлено в 07:19
Политика

В МИД появится департамент по информационной безопасности

Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:24
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
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Эдгард Запашный
Актёр
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Заслуженный артист РФ. Народный артист РФ. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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