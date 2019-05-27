Экономика
Путин поддержал строительство морского порта в Калининградской областиГосударственные Вести 05:14
По данным «Коммерсанта», власти хотят построить контейнерный терминал на 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и «другие терминалы».
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с чего всё началось
Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:18
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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
Ведомостивчера в 22:13
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