Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

Авто АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross По имеющейся неподтвержденной информации во время отзыва в автомашинах произведут замену промежуточного рулевого вала.

Технологии ВОЗ разработала инструмент оценки влияния рекламы вредных продуктов на детей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала инструмент мониторинга воздействия интернет-маркетинга и рекламы вредных продуктов питания на детей.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Происшествия СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.

Шоу-бизнес Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.

Политика Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде Одиозному спикеру Верховной рады Украины не понравились условия сотрудничества между парламентом и президентом, которые озвучил представитель Владимира Зеленского в законодательном органе Руслан Стефанчук.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Армия и оружие Япония купит у США 105 истребителей F-35 Япония планирует купить 105 американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает AFP.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Происшествия Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Экономика Власти Подмосковья выделят аграриям почти 450 млн рублей поддержки Власти Московской области выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона порядка 450 миллионов рублей грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".