Экономика
Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в ЯнтарномНовый Калининград.Ru 02:25
Глава России Владимир Путин поддерживает проект глубоководного морского порта в поселке Янтарном Калининградской области. Об этом свидетельствует виза на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова, сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:18
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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
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