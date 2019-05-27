Экономика

Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в ЯнтарномНовый Калининград.Ru 02:25

Глава России Владимир Путин поддерживает проект глубоководного морского порта в поселке Янтарном Калининградской области. Об этом свидетельствует виза на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова, сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Новый порт — янтарными темпами

Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом

КП - Калининград03:12

Новый порт — янтарными темпами

Коммерсантъвчера в 18:18

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Интерфаксвчера в 23:37

Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в Янтарном

Новый Калининград.Ru02:25

«Коммерсантъ»: Путин поддержал разработку проекта глубоководного порта в Янтарном

Калининград.Ru02:18

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомостивчера в 22:13

СМИ: Путин поручил до 1 июля разработать бизнес-план по строительству глубоководного порта в Янтарном

Клопс00:48
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

В Германии осудили членов «шариатской полиции»

Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Наука

Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости

Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Наука

В России в ближайшее время появится препарат для лечения меланомы

Новый российский лекарственный препарат для лечения метастатической меланомы прошел клинические исследования.
Обновлено в 19:30
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:30
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку

Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы

"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Напоминаем график выездных приемов врачей-специалистов в районах

Минздрав Карелии поделился информацией относительно выездных приемов врачей-специалистов из республиканской и детской республиканской больниц в районах.
Обновлено в 18:15
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Обновлено в 15:00
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
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