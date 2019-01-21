Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-ПетербургКоммерсантъ вчера в 18:28
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР. В конце 1991 года для ее строительства было создано РАО ВСМ, ТЭО проекта подготовил «Ленгипротранс»: 654,3 км, скорость до 350 км/ч, общие вложения $5 млрд.
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Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Петербургский дневник00:53
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Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами
Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.
Обновлено 14 апреля в 13:52
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Космос
В Подмосковье астронавт Boeing начал подготовку к полету на Starliner
В начале апреля ЦПК сообщал о начале подготовки астронавтов НАСА Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, которые вместе с Фергюсоном входят в экипаж испытательного пилотируемого полета корабля Starliner разработки Boeing.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Кино
Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда
Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Огородная болезнь. Как можно подорвать здоровье на садовом участке
В противном случае полезное хобби превращается в тяжелый физический труд, а это уже ничего хорошего здоровью не сулит.
Обновлено в 01:00
Авто
Лада Калина за 400 000 рублей: какую выбрать?
Может показаться неоправданным отдавать 400 тысяч за подержанную Ладу, ведь за эти деньги можно подобрать добротную иномарку.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек
На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Главный военный прокурор Украины покинул страну
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, заявил в своем Facebook журналист Василий Крутчак.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Единоборства
Еще один блогер вызвал националиста Дацика на бой
Дацик и Тарасов встретились 15 апреля. По информации РБК, националист этот бой проиграл.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Путин распорядился направить российских военных в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы
Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Финансы
Россия увеличила вложения в облигации США на 10%
В феврале Россия увеличила вложения в облигации США на $1,3 млрд, следует из сообщения американского Минфина.
Обновлено в 01:58