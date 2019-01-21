Экономика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-ПетербургКоммерсантъ вчера в 18:28

ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР. В конце 1991 года для ее строительства было создано РАО ВСМ, ТЭО проекта подготовил «Ленгипротранс»: 654,3 км, скорость до 350 км/ч, общие вложения $5 млрд.
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Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург

Gazeta.SPb02:12

Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Петербургский дневник00:53

СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

РБК00:12

Проект ВСМ Москва-Петербург утвердили

АБНвчера в 22:46

Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург

Мойка7801:38

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъвчера в 18:28

Путин готов изменить маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги

Ведомостивчера в 17:42
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Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами

Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.
Обновлено 14 апреля в 13:52
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Космос

В Подмосковье астронавт Boeing начал подготовку к полету на Starliner

В начале апреля ЦПК сообщал о начале подготовки астронавтов НАСА Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, которые вместе с Фергюсоном входят в экипаж испытательного пилотируемого полета корабля Starliner разработки Boeing.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Красноярске учительница избила школьниц во время урока

Обновлено в 02:18
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Кино

Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда

Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
Обновлено в 01:11
Здоровье

Огородная болезнь. Как можно подорвать здоровье на садовом участке

В противном случае полезное хобби превращается в тяжелый физический труд, а это уже ничего хорошего здоровью не сулит.
Обновлено в 01:00
Авто

Лада Калина за 400 000 рублей: какую выбрать?

Может показаться неоправданным отдавать 400 тысяч за подержанную Ладу, ведь за эти деньги можно подобрать добротную иномарку.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Главный военный прокурор Украины покинул страну

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, заявил в своем Facebook журналист Василий Крутчак.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Суд освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Единоборства

Еще один блогер вызвал националиста Дацика на бой

Дацик и Тарасов встретились 15 апреля. По информации РБК, националист этот бой проиграл.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Путин распорядился направить российских военных в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт

В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы

Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Финансы

Россия увеличила вложения в облигации США на 10%

В феврале Россия увеличила вложения в облигации США на $1,3 млрд, следует из сообщения американского Минфина.
Обновлено в 01:58
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