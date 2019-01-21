Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИРИА Новости 01:25
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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СМИ: Путин поддержал идею строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой
Телеканал Санкт-Петербург01:38
Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
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