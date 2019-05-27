Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
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с чего всё началось

Новый порт — янтарными темпами

Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Проект морского порта под Калининградом одобрен Путиным

News.ru02:19

Проект морского порта под Калининградом получил поддержку Путина — СМИ

REGNUM01:41

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомостивчера в 22:13

СМИ: Путин дал добро на появление нового морского порта в Калининградской области

Росбалт00:46

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Интерфаксвчера в 23:37

Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей

Lenta.ru01:36

Новый порт — янтарными темпами

Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку

Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Обновлено в 04:10
Политика

Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Происшествия

Замначальника УФССП Свердловской области оставили в СИЗО на два месяца

Обновлено в 05:33
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Политика

Песков отреагировал на призыв Коломойского к дефолту Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает нужным комментировать призыв олигарха Игоря Коломойского к дефолту Украины.
Обновлено в 05:52
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Музыка

Борис Гребенщиков даст бесплатный уличный концерт в Саратове

Обновлено в 01:31
Происшествия

Два человека погибли при обрушении крыши на заводе в Китае

Обновлено вчера в 21:38
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Кино

Алтайский священник увидел оскорбление чувств верующих в фильме «Т-34»

Барнаульский священник храма в честь Иверской иконы Божией Матери Александр Микушин назвал фильм «Т-34» о Великой Отечественной войне «оскорблением чувств верующих и здравого смысла».
Обновлено в 04:12
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Обновлено 25 мая в 08:01
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Аналитики назвали районы Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи

Московская область оказалась одним из немногих регионов России, где был отмечен годовой рост цен на дачи и коттеджи, отмечают аналитики «Мира квартир».
Обновлено в 04:41
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Футбол

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Обновлено вчера в 07:07
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Космос

Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется

Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
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