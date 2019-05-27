Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
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с чего всё началось

Новый порт — янтарными темпами

Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:18

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«Коммерсантъ»: Путин поддержал разработку проекта глубоководного порта в Янтарном

Калининград.Ru02:18

Путин поддержал идею строительства порта в Янтарном на 200 млрд рублей - СМИ

Русский Запад04:05

СМИ: Путин поручил до 1 июля разработать бизнес-план по строительству глубоководного порта в Янтарном

Клопс00:48

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Интерфаксвчера в 23:37

Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом

КП - Калининград03:12

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомостивчера в 22:13

Новый порт — янтарными темпами

Коммерсантъвчера в 18:18
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Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Xray Cross из-за опасного дефекта

Причиной отзывной кампании для автомобилей Lada XRAY Cross стал дефект электрического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 02:39
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Обновлено в 02:45
Общество

Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Хоккей

Овечкин станцевал на командном ужине после матча с чехами

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин станцевал на командном ужине после ее победы в матче за бронзовые медали над Чехией.
Обновлено в 02:55
Политика

Коломойский высказался о судьбе главы МВД Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что глава украинского МВД Арсен Аваков сохранит должность при украинском лидере Владимире Зеленском.
Обновлено в 03:32
Экономика

Дефицит бюджета Алтайского края увеличится в 2019 году в два раза

Алтайский край в 2019 году получит дополнительно 5,6 млрд рублей из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей из них будут направлены на оплату труда сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвини съемочную группу в провокации.
Обновлено в 04:29
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Кино

Священник Александр Микушин обвинил фильм «Т-34» в пошлости

Обновлено вчера в 04:17
Хоккей

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд с учетом выступлений сборных на ЧМ в Словакии, на котором россияне заняли третье место.
Обновлено в 01:56
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в Москве

Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой

Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Обновлено в 04:10
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.
Обновлено в 04:24
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Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
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В Ленинградской области пенсионер застрелил трех собак из ружья

Пенсионер открыл стрельбу из двуствольного охотничьего ружья в поселке Кутузовское Приозерского района Ленинградской области и убил трех собак, которые, по предварительным данным, принадлежали его соседу.
Обновлено в 03:35
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