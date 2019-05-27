Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
Ведомостивчера в 22:13
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления
Обновлено в 00:57
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его встречали Лиза и Гарри
Максим Галкин снимать ролик начал еще в салоне автомобиля. Когда авто остановилось, первым на улицу выбежал Гарри, а затем появилась и Лиза.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Базовый шестиядерный процессор AMD Ryzen 3 3300 ценой $100 обходит по производительности флагманский восьмиядерный Ryzen 7 2700X
Засветилась, и сходу продемонстрировала уровень производительности даже чуточку больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 7 2700X: если система на базе перспективного CPU набрала 5061 балл в однопоточном тесте и 25481 балл в многопоточном, то ПК на основе CPU текущего поколения набирает, соответственно, 4923 и 25209 баллов.
Обновлено вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Рита Дакота неожиданно высказалась по поводу давнего конфликта Алены Водонаевой с Айзой Анохиной и другими представителями шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ
По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Технологии
Санкции не помеха: Huawei обошла все компании по патентам на 5G
Huawei имеет аж 20% патентов на 5G. Для примера, у всех американских компаний данный показатель равен всего 15%.
Обновлено вчера в 16:29
ЖКХ
В Кемерове начались отключения горячей воды
С понедельника, 27 мая в нескольких районах областного центра начались отключения горячей воды.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено 25 мая в 19:29
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.
Обновлено в 00:54
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
ВС США закупаются патронами для автомата Калашникова
В списке находятся патроны для пистолетов Макарова и Токарева, АКМ (названного в документе АК-47), пулеметов ПКМ и ДШКМ, снайперских винтовок Драгунова.
Обновлено в 01:08
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол
Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей
«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48