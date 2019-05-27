Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
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с чего всё началось
Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 18:18
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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
Ведомостивчера в 22:13
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