Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
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с чего всё началось

Новый порт — янтарными темпами

Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомостивчера в 22:13

Путин поддержал идею строительства порта в Янтарном на 200 млрд рублей - СМИ

Русский Запад04:05

СМИ: Путин поручил до 1 июля разработать бизнес-план по строительству глубоководного порта в Янтарном

Клопс00:48

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Интерфаксвчера в 23:37

«Коммерсантъ»: Путин поддержал разработку проекта глубоководного порта в Янтарном

Калининград.Ru02:18

Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом

КП - Калининград03:12

Новый порт — янтарными темпами

Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

США отказались заключать торговую сделку с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Гройсман назвал «вредными» разговоры о дефолте

21 августа премьер-министр Украины Гройсман заявил, что невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом.
Обновлено в 05:24
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе

"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Армия США заказала российские патроны

В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Игры

Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding

В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Авто

Мотогонщик установил мировой рекорд скорости на песке

Британский мотогонщик Зеф Айзенберг установил новый мировой рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств.
Обновлено в 04:12
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