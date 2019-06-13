Путин поддержал президента Молдавии ДодонаКоммерсантъ 02:29

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.

Происшествия Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.

Политика Лавров 19 июня встретится с главой МИД Швейцарии Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 19 июня в Москве переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Общество Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Политика Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.

Происшествия Мамаев назвал судебное заседание позором Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.

Армия и оружие Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.

Экономика Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14% Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.

Технологии Андреас Антонопулос: токен Facebook — это риск для банков и Bitcoin Крупные банки должны опасаться токена GlobalCoin от Facebook, предупредил автор книг о цифровых деньгах и авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Экономика Банки придумали новую причину для блокировки счетов Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".

Происшествия Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео Задержание бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, подозреваемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сняли на видео.

Экономика Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.

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Транспорт ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".