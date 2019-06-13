Политика

Путин поддержал президента Молдавии ДодонаКоммерсантъ 02:29

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.
Читать в источнике
с чего всё началось
Москва не откажется от поддержки молдавского президента Игоря Додона в сложившейся в его стране ситуации, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир», текст которого опубликован на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты01:59

Подробнее о событии

Путин высказался о ситуации в Молдове: олигархи грабили народ

Sputnik Молдова00:45

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

РБК00:39

Путин: Власть в Молдове узурпировали олигархи. То, что сейчас сделано Додоном – это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства. ЭКСКЛЮЗИВ

МИР 2400:00

Путин заявил о поддержке Додона

RT на русском00:23

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

Известия00:10

Путин надеется, что Додон покончит с узурпировавшими власть олигархами в Молдове

РЕН ТВ00:02

Путин поддержал Додона

Газета.Ru00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон вновь надела одно из своих самых красивых платьев

Обновлено в 02:25
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Политика

Лавров 19 июня встретится с главой МИД Швейцарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 19 июня в Москве переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Обновлено в 05:30
Общество

Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.
Обновлено в 03:37
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Мамаев назвал судебное заседание позором

Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Кино

В Нью-Йорке скончалась актриса из сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 05:50
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Технологии

Андреас Антонопулос: токен Facebook — это риск для банков и Bitcoin

Крупные банки должны опасаться токена GlobalCoin от Facebook, предупредил автор книг о цифровых деньгах и авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол

Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб

Обновлено в 05:57
Политика

Путин пообещал восстановление отношений с Украиной

Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Происшествия

Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

Задержание бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, подозреваемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сняли на видео.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Обновлено в 05:38
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено 11 июня в 02:59
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке появились «реактивные» танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской

Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное