Путин поддержал президента Молдавии ДодонаКоммерсантъ 02:29

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.

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