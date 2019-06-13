Политика
Путин поддержал президента Молдавии ДодонаКоммерсантъ 02:29
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
Обновлено в 02:25
Космос
NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии
Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»
В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Детский омбудсмен запросил прокуратуру о задержаниях на акции 12 июня
Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что получила информацию о задержании семи подростков и об избиении одного из них.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Приказа «не стрелять в ответ» не было, — глава Генштаба ВСУ
Никто не давал украинским военнослужащим команды «не стрелять в ответ на провокации сепаратистов» на Донбассе.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Жители России назвали любимые мультфильмы
Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:40
Авто
Китайские автомобилисты протестируют обновленный кроссовер Haval H4
На китайском рынке официально начались продажи обновленной версии модели Haval H4. Приобрести можно одну из трех модификаций.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Культура
Киану Ривз рассказал, что ему понравилось в Cyberpunk 2077
Обновлено в 03:48
Кино
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Экономика
Путин разрешил не платить НДФЛ с продажи квартиры
По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.
Обновлено вчера в 21:29
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС
Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30