Политика
Путин поддержал президента Молдавии ДодонаКоммерсантъ 02:29
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено в 00:14
Экономика
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Обновлено в 01:10
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Реквием рейсу МН17 или Через пять лет после крушения малазийского лайнера
Остается чуть больше месяца до пятой годовщины крушения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего 17 июля 2014 года рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено 11 июня в 04:54
Политика
Путин заявил о деградации отношений РФ и США
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Почему производители смартфонов не рассказывают о правилах подзарядки
Почему Apple и Google скрывают важную информацию от пользователей и как правильно заряжать свой смартфон - в материале "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти ищут похищенные иномарки за семь миллионов
В Петербурге и Ленинградской области полиция ищет злоумышленников, похитивших дорогие иномарки.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Одиночество, инсульт и алкоголизм «советского Алена Делона» Игоря Старыгина
Игоря Старыгина называли «советским Аленом Делоном».
Обновлено в 00:00
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Минобороны работает над техническим заданием на новый авианосец
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали".
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Технологии
«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером
В пресс-релизе «Тинькофф» сказано, что «Олег» — еще молодой помощник, иногда может отвечать, не подумав, что объясняется его «вспыльчивым характером».
Обновлено в 02:00
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Новый флюорограф появится в ЦГБ Бердска
Стартовая цена флюорографа составляет 6,5 млн рублей. Аппарат должны поставить на ул. Боровую, 109.
Обновлено в 00:51
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38