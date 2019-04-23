Общество

Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в ПетербургеТелеканал 360° 12:29

Президент России Владимир Путин оценил проект нового парка на набережной Малой Невы в Петербурге. По мнению президента, может получиться даже лучше, чем парк «Зарядье» в Москве.
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Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАСС14:24

Беглов о парке на месте судебного квартала: Его название и вид выберут горожане

78.ru13:41

Хроники несостоявшегося Судебного квартала. Петербуржец 7 лет фотографировал участок «набережной Европы»

Фонтанка.Ру16:31

Путин одобрил предложение обустроить парк на берегу Невы, где планировалось возвести судебный квартал

Эхо Москвы15:31

Путину понравилась идея разбить парк вместо судебного квартала

АБН11:50

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъ09:53

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новости10:58
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество

Гаражно-бюрократическая эпопея: предприниматель надеется на новую власть Якутска

После более чем четырех отказов на ввод объекта в компанию поступило уведомление об устранении нарушений градостроительного законодательства.
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Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку

Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
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Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Политика

США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
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Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
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Происшествия

В Подмосковье загорелся полигон отходов

Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Происшествия

На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
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Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Общество

Навальный обманул американцев и россиян, устроив дочь в Стэнфорд

Обновлено в 05:58
Космос

Олег Кононенко сфотографировал «Самара Арену» из космоса

Самарский космонавт Олег Кононенко, который в очередной для себя раз находится на борту МКС, снова порадовал земляков фотографиями из космоса.
Обновлено вчера в 13:45
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Здоровье

Участники «Московского долголетия» занимаются скандинавской ходьбой в парке Олимпийской деревни

В парке Олимпийской деревни проходят регулярные занятия скандинавской ходьбой для участников проекта Правительства Москвы «Московское долголетие».
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Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля

Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика

Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала

Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Политика

Трамп провел встречу с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
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Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Общество

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено в 15:57
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

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Обновлено в 10:37
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Космос

Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников

«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
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Шоу-бизнес

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Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
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В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
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