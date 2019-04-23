Общество

Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в ПетербургеТелеканал 360° вчера в 12:29

Президент России Владимир Путин оценил проект нового парка на набережной Малой Невы в Петербурге. По мнению президента, может получиться даже лучше, чем парк «Зарядье» в Москве.
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Хроники несостоявшегося Судебного квартала. Петербуржец 7 лет фотографировал участок «набережной Европы»

Фонтанка.Рувчера в 16:31

Беглов о парке на месте судебного квартала: Его название и вид выберут горожане

78.ruвчера в 13:41

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новостивчера в 10:58

Беглов предложил горожанам выбрать название для новой парковой зоны

Мойка78вчера в 16:31

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъвчера в 09:53

Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАССвчера в 14:24

Вместо Судебного квартала у Биржевого моста появится Арт-парк

Петербургский дневниквчера в 10:11
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Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Обновлено вчера в 22:23
Экономика

Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»

Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось

Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о реакции на продвижение НАТО на восток

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено 21 апреля в 09:22
Здоровье

В больнице Белогорска начала работу «антикризисная группа»

Сегодня в Белогорской горбольнице начала работу «антикризисная группа».
Обновлено вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Авто

Компания Renault показала новый электрический фургон

Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Космос

Телескоп NASA WEBB исследует галактику в форме медузы

Обновлено 22 апреля в 13:05
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Уникальную антиторпеду разработали в России

Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Янукович захотел вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Три автомобиля сгорели на Поэтическом бульваре

Обновлено вчера в 20:57
Авто

Самосвалы Odin и Hagen от Scania

Обновлено вчера в 06:36
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено вчера в 09:54
Космос

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие

ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей

В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:03
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии

«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:25
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