Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской областиИнтерфакс вчера в 23:37

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.
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Новый порт — янтарными темпами

Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет, проект уже поддержал Владимир Путин.
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На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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