Экономика
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублейLenta.ru 01:36
Президент России Владимир Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Мощность порта составит 48 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Предполагается, что мощность порта может составить 48 млн тонн, общая стоимость проекта — 200 млрд руб. с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 млрд руб.— из бюджета.Коммерсантъвчера в 18:18
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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
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