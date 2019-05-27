Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублейLenta.ru 01:36

Предполагается, что мощность порта может составить 48 млн тонн, общая стоимость проекта — 200 млрд руб. с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 млрд руб.— из бюджета.

с чего всё началось

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