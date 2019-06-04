Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиковРБК 15:32

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

РБК15:32

Путин призвал ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

ФАН12:53

Путин призвал создать прозрачные правила работы с банками по эскроу-счетам

РИА Новости11:34

Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков

Российская газета12:03

Путин поддержал идею по регулированию отношений банков и застройщиков

Rambler News Service11:22

Путин попросил проработать предложения по доступу к кредитным сведениям застройщиков

Интерфакс11:29

Путин предложил ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

ТАСС11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для дочери

Обновлено в 12:52
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество

В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов

Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Общество

ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Культура

Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian

Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Общество

«Космические» деньги для магнитогорцев и не только

Пять магнитогорских организаций получили гранты президента России на общую сумму более шести миллионов рублей.
Обновлено в 09:30
Экономика

Сделка по созданию AliExpress Russia будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию предприятия AliExpress Russia может быть закрыта уже на этой неделе, 5 июня. Об этом сегодня, 4 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:29
Спорт

Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Финансы

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено в 17:55
Общество

Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда

Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
Футбол

Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»

Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Здоровье

В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки

В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное