Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиковРБК 15:32
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
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Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для дочери
Обновлено в 12:52
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Культура
Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian
Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Общество
«Космические» деньги для магнитогорцев и не только
Пять магнитогорских организаций получили гранты президента России на общую сумму более шести миллионов рублей.
Обновлено в 09:30
Экономика
Сделка по созданию AliExpress Russia будет закрыта 5 июня
Сделка по созданию предприятия AliExpress Russia может быть закрыта уже на этой неделе, 5 июня. Об этом сегодня, 4 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:29
Спорт
Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене
Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки
В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено в 17:55
Общество
Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда
Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
Футбол
Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»
Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Здоровье
В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки
В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23