Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. "

с чего всё началось

В качестве улучшения контроля над мигрантами предполагается уже в следующем году ввести общую базу данных для въезжающих в Россию, проведение обязательной дактилоскопии и усиленный контроль за пребыванием в стране.

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