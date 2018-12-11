Политика
Путин поддержал предложение перенести столицу Дальнего Востока
Путин поддержал предложение перенести столицу Дальнего ВостокаRT на русскомвчера в 10:49
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Эти данные агентству РИА Новости подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русскомвчера в 10:49
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 08:52
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Президент РФ поддержал идею о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток
Общественное телевидение Приморьявчера в 21:08
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика
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Политика
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Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Китае во время служебной командировки.
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Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам
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Политика
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Политика
Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:00
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 16:37
Политика
Британский парламент устроит экстренные дебаты
Голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit пройдет до 21 января 2019 года.
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Политика
Львовский облсовет потребовал закрыть российское Генконсульство
Депутаты Львовского областного совета во вторник поддержали обращение к президенту Украины и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове, передает агентство "Укринформ".
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Политика
Путин высказался о деле «Нового величия»
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия", передает ТАСС.
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Политика
Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России
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