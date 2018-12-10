Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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