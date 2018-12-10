Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Президент Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщают РБК и «Коммерсантъ». Как отмечают издания, с таким предложением к президенту обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

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