Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в МолдавииРБК 00:39
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек
По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Космос
Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р»
Ученые NRAO — Национальной радиоастрономической обсерватории США — попрощались с космическим телескопом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
Врачи Тобольска прооперировали пациента с редкой патологией
Ранее больных с травмами периферических нервов направляли для лечения в Тюмень В Тобольске нейрохирурги травматологического отделения успешно выполнили шов локтевого нерва пациенту, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ№3" (г. Тобольск).
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Американцы создали трейлер с бензопилой
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Интернет
Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google
Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Девятибалльный шторм: группа 25/17 дала последний концерт в Парке Горького
Знаменитая группа 25/17 дала фанатам последний шанс услышать вживую свои самые энергичные и громкие композиции.
Обновлено в 01:33
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Авто
Ford тестирует возрожденный внедорожник Bronco
Американская компания Ford активно занялась дорожными испытаниями обновленного внедорожника Ford Bronco.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Авто
Паркетник Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей
Обновлено в 00:19
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Озвучена схема - как деньги из лесной отрасли Хакасии уходят в криминальный бизнес
Последние годы в Хакасии ведётся фактически хищническая заготовка древесины кедра и её реализация кругляком в основном в Китай и республики Средней Азии без переработки на местах.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Футбол
«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно
«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.
Обновлено вчера в 16:16