Политика

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в МолдавииРБК 00:39

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
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с чего всё началось

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).
МИР 24вчера в 23:59

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Путин высказался о ситуации в Молдове: олигархи грабили народ

Sputnik Молдова00:45

Путин: Россия продолжит поддерживать законно избранные власти Молдавии

Вести.Ru00:41

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

РБК00:39

Путин поддержал Додона

Газета.Ru00:32

Путин заявил о поддержке Додона

RT на русском00:23

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

Известия00:10

Путин: Власть в Молдове узурпировали олигархи. То, что сейчас сделано Додоном – это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства. ЭКСКЛЮЗИВ

МИР 2400:00
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Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек

По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой

Обновлено вчера в 23:12
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Космос

Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р»

Ученые NRAO — Национальной радиоастрономической обсерватории США — попрощались с космическим телескопом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье

Врачи Тобольска прооперировали пациента с редкой патологией

Ранее больных с травмами периферических нервов направляли для лечения в Тюмень В Тобольске нейрохирурги травматологического отделения успешно выполнили шов локтевого нерва пациенту, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ№3" (г. Тобольск).
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Авто

Американцы создали трейлер с бензопилой

Обновлено вчера в 08:51
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Интернет

Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google

Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Девятибалльный шторм: группа 25/17 дала последний концерт в Парке Горького

Знаменитая группа 25/17 дала фанатам последний шанс услышать вживую свои самые энергичные и громкие композиции.
Обновлено в 01:33
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

МВД предложило новый способ определения пьяных водителей

МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Авто

Ford тестирует возрожденный внедорожник Bronco

Американская компания Ford активно занялась дорожными испытаниями обновленного внедорожника Ford Bronco.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы

В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Авто

Паркетник Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей

Обновлено в 00:19
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено вчера в 14:14
Общество

Озвучена схема - как деньги из лесной отрасли Хакасии уходят в криминальный бизнес

Последние годы в Хакасии ведётся фактически хищническая заготовка древесины кедра и её реализация кругляком в основном в Китай и республики Средней Азии без переработки на местах.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Футбол

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.
Обновлено вчера в 16:16
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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