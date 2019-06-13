Политика
Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в МолдавииИзвестия 00:10
Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
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с чего всё началось
Москва не откажется от поддержки молдавского президента Игоря Додона в сложившейся в его стране ситуации, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир», текст которого опубликован на сайте Кремля.Аргументы и Факты01:59
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Спорт
Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено в 07:03
Общество
В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки
Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ
В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
Обновлено в 05:58
Здоровье
Какие продукты негативно сказываются на здоровье кожи
Как передает «МК», ссылаясь на эксперта по уходу за лицом Нигму Талиб, появление ранних морщин на лице, а также покраснений и акне в большинстве случаев могут спровоцировать следующие продукты: сахар, алкоголь и «молочка».
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Авто
Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года
В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
Обновлено в 04:30
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф в костюме жениха спровоцировал слухи о свадьбе
Отечественный рэп-исполнитель Гуф спровоцировал слухи о свадьбе после своей публикации в Instagram.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07