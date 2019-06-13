Политика

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в МолдавииИзвестия 00:10

Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
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с чего всё началось
Москва не откажется от поддержки молдавского президента Игоря Додона в сложившейся в его стране ситуации, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир», текст которого опубликован на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты01:59

Подробнее о событии

Путин: Молдова сделала шаг к строительству цивилизованного государства

Sputnik Молдова06:59

Путин надеется, что Додон покончит с узурпировавшими власть олигархами в Молдове

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RT на русском00:23

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

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Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

РБК00:39

Путин: Власть в Молдове узурпировали олигархи. То, что сейчас сделано Додоном – это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства. ЭКСКЛЮЗИВ

МИР 2400:00
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
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Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
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Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева

Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
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Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Спорт

Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус

Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено в 07:03
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В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки

Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
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Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

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«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
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Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре нового сезона АПЛ

В первом матче сыграют "Ливерпуль" и вышедший из Чемпионшипа "Норвич". https: / / twitter.com / premierleague / status / 1139079970272268288 Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится в первом туре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой", а "Арсенал" примет на своём поле "Ньюкасл".
Обновлено в 05:58
Здоровье

Какие продукты негативно сказываются на здоровье кожи

Как передает «МК», ссылаясь на эксперта по уходу за лицом Нигму Талиб, появление ранних морщин на лице, а также покраснений и акне в большинстве случаев могут спровоцировать следующие продукты: сахар, алкоголь и «молочка».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
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Авто

Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года

В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
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Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
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Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
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Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

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Рэпер Гуф в костюме жениха спровоцировал слухи о свадьбе

Отечественный рэп-исполнитель Гуф спровоцировал слухи о свадьбе после своей публикации в Instagram.
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Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
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