Политика

Путин подарил тяжелобольному мальчику обещанный полет на вертолете
Lenta.ru
08:18

Артем Пальянов является одним из пяти детей, чьи мечты Путин обещал исполнить на форуме добровольцев России в начале декабря. Глава государства забрал конверты с их историями со стенда проекта «Мечтай со мной», участники которого занимаются воплощением желаний тяжелобольных детей.
Lenta.ru08:18
Владимир Путин
Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством.
— Владимир ПутинРИА Новости 06:39

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Мальчик рассказал о полете на вертолете, который ему обещал Путин

РИА Новости09:42

Президент показал неизлечимо больному мальчику Петербург с высоты птичьего полета

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В голубом вертолёте. Путин отправил тяжелобольного мальчика смотреть на Петербург с высоты птичьего полёта

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Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

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Путин встретился с мальчиком, который мечтал увидеть Петербург с высоты птичьего полёта

78.ru07:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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