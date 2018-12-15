Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством.

Артем Пальянов является одним из пяти детей, чьи мечты Путин обещал исполнить на форуме добровольцев России в начале декабря. Глава государства забрал конверты с их историями со стенда проекта «Мечтай со мной», участники которого занимаются воплощением желаний тяжелобольных детей.

Политика Политика В РПЦ отреагировали на итоги собора на Украине Зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что каноническое значение Объединительного собора, прошедшего на Украине, "ничтожно".

Политика Политика Трамп заявил об отставке министра внутренних дел США Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра внутренних дел страны Райана Зинке.

Политика Политика Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.

Политика Политика Путин поздравил Темирканова с юбилеем Президент России Владимир Путин лично поздравил дирижера Юрия Темирканова с юбилеем.

Политика Политика Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик не испугался угроз радикалов и по-прежнему настроен защитить от посягательств Киево-Печерскую лавру, сообщают местные СМИ.

Политика Политика Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение ДРСМД США не считают, что Россия серьезно настроена на сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как не признает за собой нарушения договора.

Политика Политика Давос снял запрет на участие России в форуме Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.

Армия и оружие Армия и оружие Турция намерена координировать действия по Сирии с Россией и США Советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена координировать действия с Россией и США для избежания любой конфронтации в Сирии.

Политика Политика Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина Во время заседания директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что Cirque du Soleil планирует открыть стационарную площадку в Сколково в 2019 году.

Политика Политика «Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.

Политика Политика Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель

Армия и оружие Армия и оружие Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Политика Политика Главная реформа Обамы признана неконституционной Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare.