с чего всё началось

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.

Политика На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.

Политика Названы богатейшие госслужащие и депутаты России Многим чиновникам и депутатам помогли попасть в список их богатые жены, такие как Татьяна Навка и Тина Канделаки (жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко).

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.

Происшествия ЕСПЧ впервые присудил компенсацию жертве домашнего насилия из России ЕСПЧ присудил €25,875 тысячи (из которых €5,875 тысячи составили судебные издержки — Ред.) Валерии Володиной из Ульяновска, пожаловавшейся, что полиция и суды не смогли защитить ее от домашнего насилия.

Политика Зеленский допустил официальное использование русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о допустимости официального использования русского языка в Донбассе, если такая потребность возникнет у жителей региона, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Общество Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Экономика Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Футбол Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.

Экономика Курс лари установил новый антирекорд Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.

Наука Калифорнии предрекли новые землетрясения Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.

Кино Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.