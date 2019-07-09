Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривераРоссийская газета 03:41

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
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Как сообщает
 пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
Российская газета03:41

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Собака от Путина и женщины-дальнобойщики. «Новости. Седьмой канал» 09.07.2019

7 канал Красноярск09:12

Владимир Путин подарил щенка красноярскому школьнику с аутизмом

Newslab.ru01:17

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

РИА Новости02:55

Владимир Путин подарил щенка красноярскому школьнику с аутизмом

НГС2403:52

Владимир Путин подарил щенка российскому школьнику

Летидор03:35

Школьник из Красноярска получил щенка в подарок от Путина

ТАСС02:30

Красноярцы, чьему сыну с аутизмом Путин подарил щенка: «Сначала написали Деду Мороз, а потом передумали»

КП - Красноярск07:10
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Политика

На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.
Обновлено в 05:20
Политика

Названы богатейшие госслужащие и депутаты России

Многим чиновникам и депутатам помогли попасть в список их богатые жены, такие как Татьяна Навка и Тина Канделаки (жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко).
Обновлено в 03:57
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины

Обновлено в 09:19
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия

ЕСПЧ впервые присудил компенсацию жертве домашнего насилия из России

ЕСПЧ присудил €25,875 тысячи (из которых €5,875 тысячи составили судебные издержки — Ред.) Валерии Володиной из Ульяновска, пожаловавшейся, что полиция и суды не смогли защитить ее от домашнего насилия.
Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский допустил официальное использование русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о допустимости официального использования русского языка в Донбассе, если такая потребность возникнет у жителей региона, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Космос

На Байконуре готовятся к повторной установке РН «Протон-М»

Обновлено в 06:48
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Общество

Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
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Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Пенза вошла в список самых грязных городов России

Обновлено в 09:35
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В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

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Экономика

Курс лари установил новый антирекорд

Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов опроверг слухи о лишении сына наследства

Обновлено в 08:17
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Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
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Калифорнии предрекли новые землетрясения

Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
Обновлено в 09:00
Кино

Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Экономика

Baring Vostok оспорил решение о смене предправления «Восточного»

Подконтрольная инвестиционному фонду Baring Vostok кипрская компания Evison попросила признать недействительными решения нового совета директоров банка «Восточный».
Обновлено в 08:52
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