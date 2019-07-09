Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривераРоссийская газета 03:41
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
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Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.Российская газета03:41
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Собака от Путина и женщины-дальнобойщики. «Новости. Седьмой канал» 09.07.2019
7 канал Красноярск09:12
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Вашингтон
Политика
На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией
Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.
Обновлено в 05:20
Политика
Названы богатейшие госслужащие и депутаты России
Многим чиновникам и депутатам помогли попасть в список их богатые жены, такие как Татьяна Навка и Тина Канделаки (жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко).
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины
Обновлено в 09:19
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия
ЕСПЧ впервые присудил компенсацию жертве домашнего насилия из России
ЕСПЧ присудил €25,875 тысячи (из которых €5,875 тысячи составили судебные издержки — Ред.) Валерии Володиной из Ульяновска, пожаловавшейся, что полиция и суды не смогли защитить ее от домашнего насилия.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский допустил официальное использование русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о допустимости официального использования русского языка в Донбассе, если такая потребность возникнет у жителей региона, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Космос
На Байконуре готовятся к повторной установке РН «Протон-М»
Обновлено в 06:48
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
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Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Пенза вошла в список самых грязных городов России
Обновлено в 09:35
Экономика
Курс лари установил новый антирекорд
Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасов опроверг слухи о лишении сына наследства
Обновлено в 08:17
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Наука
Калифорнии предрекли новые землетрясения
Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
Обновлено в 09:00
Кино
Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Экономика
Baring Vostok оспорил решение о смене предправления «Восточного»
Подконтрольная инвестиционному фонду Baring Vostok кипрская компания Evison попросила признать недействительными решения нового совета директоров банка «Восточный».
Обновлено в 08:52