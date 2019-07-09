Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривераРоссийская газета 03:41
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
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Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
В Московской области в понедельник, 8 июля, действует «желтый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 09:37
Музыка
Музыкант из Уфы посвятил песню «Разочарование» Луизе Хайруллиной
Музыкант из Уфы, выступающий под псевдонимом Andreas Venz посвятил песню кассирше из города Салавата Луизе Хайруллиной, сбежавшей, по версии следствия, с 24,5 млн рублей из Башкирии и более 30 дней скрывавшейся в Казани.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Авто
Hyundai анонсировал новую модель тизером
Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
Обновлено в 02:50
Экономика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Политика
«Рустави 2» отстранил оскандалившегося ведущего от эфира
Орган саморегулирования грузинского телеканала «Рустави 2» решил прекратить полномочия и отстранить от журналистской деятельности телеведущего авторской программы Георгия Габуния, оскорбившего президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Политика
Илья Яшин полагает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму
Согласно опросу Левада Центра, Илья Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45 округу.
Обновлено в 03:30
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино
В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Xiaomi запускает в России продажи смартфона Redmi 7A
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32