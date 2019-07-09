Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривераРоссийская газета 03:41

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
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Школьник из Красноярска получил щенка в подарок от Путина

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Владимир Путин подарил щенка красноярскому школьнику с аутизмом

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
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