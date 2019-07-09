с чего всё началось

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.

Экономика Работающим пенсионерам поднимут пенсию С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.

Политика Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Названы главные способы кражи денег с карт россиян По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.

Происшествия В офисе «Красного и белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.

Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

Политика Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.

Экономика ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго» Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Общество В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.

Технологии Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.

Общество В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.

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Шоу-бизнес Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.

Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.