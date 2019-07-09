Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривераРоссийская газета 03:41
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.
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Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.Российская газета03:41
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