Политика

Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рожденияАргументы и Факты 02:49

Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РИА Новости06:27

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РБК03:38

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ТАСС01:59

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

Телеканал 360°02:32

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Говорит Москва02:18

Путин подарил Си Цзиньпину мороженое

Газета.Ru02:18

Путин поздравил Си Цзиньпина c днём рождения

RT на русском03:49
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