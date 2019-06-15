Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рожденияАргументы и Факты 02:49
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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