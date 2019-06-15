Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженоеТелеканал 360° 02:32
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит в Душанбе. Перед официальным началом он поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. В качестве подарка российский лидер преподнес мороженое.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции
В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Памятник военным врачам открыли в Москве
Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Транспорт
Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге
Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ
Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве
Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Политика
СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры
Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22