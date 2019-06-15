Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженоеТелеканал 360° 02:32

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит в Душанбе. Перед официальным началом он поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. В качестве подарка российский лидер преподнес мороженое.

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

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