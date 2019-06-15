Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженоеТелеканал 360° 02:32

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит в Душанбе. Перед официальным началом он поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. В качестве подарка российский лидер преподнес мороженое.
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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Говорит Москва02:18

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РИА Новости06:27

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РБК03:38

Путин поздравил Си Цзиньпина c днём рождения

RT на русском03:49

Путин подарил Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения

Газета.Ru07:34

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ТАСС01:59

Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое

Life.ru01:29
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Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции

В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Политика

Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Общество

Памятник военным врачам открыли в Москве

Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия

В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Транспорт

Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

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Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Футбол

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В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
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Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
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СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры

Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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