Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженоеSputnik Таджикистан 01:58

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
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Путин подарил Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения

Газета.Ru07:34

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РИА Новости06:27

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ТАСС01:59

Путин поздравил Си Цзиньпина c днём рождения

RT на русском03:49

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Говорит Москва02:18

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РБК03:38

Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое

Life.ru01:29
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