Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженоеРИА Новости 01:58
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
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Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Обновлено в 03:20
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году
Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Футбол
Фабрегас: «Месси может получить „Золотой мяч“»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас оценил шансы нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на получение "Золотого мяча".
Обновлено в 04:10
Политика
После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.
Обновлено 13 июня в 06:51
Политика
Луганский регионал Ефремов вошел в избирательный список Оппозиционного блока
Бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Ефремовв, содержащегося в СИЗО, был включен в избирательный список Оппозиционного блока.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Модрич сыграл в теннис с Чиличем на благотворительной акции
Футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич вышел на теннисный корт и сыграл с соотечественником Марином Чиличем.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Политика
В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 19:11
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
Обновлено в 05:09
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Ярославский врач-депутат: Оптимизация больниц противоречит Конституции
Доктор медицинских наук Дмитрий Петровский считает, что действия чиновников противоречат Конституции и документам Минздрава.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Капитан судна «ЯМК-0041» Новицкий выехал на Украину
Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, который в пятницу в Севастополе был осужден за браконьерство и был освобожден от наказания, вернулся на Украину в тот же день.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Культура
Алексей Чумаков расскажет о семье и карьере в фильме «Моя правда»
Российский эстрадный певец Алексей Чумаков стал героем документального фильма из цикла «Моя правда» на Пятом канале.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47