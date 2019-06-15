Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженоеРИА Новости 01:58

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РБК03:38

Путин поздравил Си Цзиньпина c днём рождения

RT на русском03:49

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РИА Новости01:58

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Говорит Москва02:18

Путин подарил Си Цзиньпину мороженое

Газета.Ru02:18

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ТАСС01:59

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

Телеканал 360°02:32
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