Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженоеРИА Новости 01:58

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

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