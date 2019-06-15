Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженоеМойка78 05:15
Российский президент Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Ему он вручил мороженое из России, которое ранее оценил китайский лидер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Транспорт
В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse
В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.
Обновлено в 11:11
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»
Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Кино
В новом фильме Бондарчука будут съемки под водой и в кратере вулкана
Обещают голливудский размах, съёмки под водой и в кратере вулкана.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Космос
Саранские студенты вышли на связь с космосом
В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено в 10:16
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20