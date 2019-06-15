Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженоеМойка78 05:15

Российский президент Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Ему он вручил мороженое из России, которое ранее оценил китайский лидер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Путин поздравил Си Цзиньпина c днём рождения

RT на русском03:49

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РИА Новости06:27

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

РБК03:38

Путин подарил Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения

Газета.Ru07:34

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Говорит Москва02:18

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ТАСС01:59

Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое

Life.ru01:29
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