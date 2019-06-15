Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженоеМойка78 05:15

Российский президент Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Ему он вручил мороженое из России, которое ранее оценил китайский лидер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое

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