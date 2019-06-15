Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженоеМойка78 05:15

Российский президент Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Ему он вручил мороженое из России, которое ранее оценил китайский лидер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое

Общество Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.

Политика Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Общество В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Общество Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.

Кино Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.

Единоборства Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.

Происшествия На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП "На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Происшествия Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Здоровье Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Политика В Урдоме жители записали обращение к Путину Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.

Кино Умер режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Происшествия Капитан украинского судна, арестованного в Крыму, вернулся на Украину Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного в Крыму более года назад, покинул российский полуостров и вернулся на Украину.