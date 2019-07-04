Политика
Папа Римский попросил Путина молитьсяГазета.Ru вчера в 21:02
Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него. Об этом сообщает РИА "Новости". Франциск поблагодарил Путина за визит, крепко пожал ему руку и сказал: "молитесь за меня".
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Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Оскар Кучера признался, что не понимает тех, кто не хочет рожать детей
Телеведущий считает людей, которые не хотят быть мамами и папами, потребителями, живущими только в свое удовольствие.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Мужчина показал на видео странное существо с щупальцами и крыльями
Житель Индонезии показал на видео странное существо, которое ползало у него в доме по потолку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:23
Общество
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Эксперт в области прогноза погоды центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие июльские дни наступит "холодное дно".
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Музыка
Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».
Обновлено вчера в 20:53
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Авто
Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Футбол
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите
Главный тренер сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, как ранее сообщил ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста.
Обновлено в 00:20