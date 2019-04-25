Политика
Путин подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканникамиRT на русском 06:35
«Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил Путину меч после переговоров во Владивостоке. По его словам, меч олицетворяет силу и душу северокорейского народа.
Читать в источнике
Оценить122
Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.
Обновлено в 06:14
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Политика
Путин прокомментировал указ о гражданстве для жителей ЛНР и ДНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал "Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке".
Обновлено в 07:42
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин заявил, что доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:40
Спорт
Российский фигурист выполнил пятерной тулуп
Обновлено в 03:16
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с Соловчуком
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В Каракасе не исключили военного вторжения в Венесуэлу
"В стране кризис, и можно постараться под флагом гуманитарной помощи осуществить военное вторжение", - сказал Фернандес.
Обновлено в 04:27
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Общество
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).
Обновлено в 06:38
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях СССР
Украина вышла из соглашения со странами СНГ о неразглашении межгосударственных секретов в области изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 06:44
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Минск оценил потери из-за некачественной российской нефти в $100 млн
23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за низкого качества поставляемой российской нефти.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено вчера в 19:49
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Минздрав назвал количество россиян с сердечной недостаточностью
Главный специалист Минздрава России по хирургии Амиран Ревишвили заявил, что в России около восьми миллионов человек страдают сердечной недостаточностью.
Обновлено в 06:29
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
В Минздраве отреагировали на теплую, практически летнюю погоду: главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян рассказал всем желающим, как правильно готовить шашлык.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Московские больницы пригласили жителей города на дни открытых дверей в мае
В рамках дней открытых дверей в московских больницах всех желающих научат оказывать первую помощь близким, перенесшим инсульт, проинформируют о профилактике сахарного диабета и бронхиальной астмы.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Почти 500 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области
В Ростовской области клещи покусали 490 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58