Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 годREGNUM 12:54

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, все сотрудники администрации президента также подали свои декларации.

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

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