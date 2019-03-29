Путин подал декларацию о доходах за 2018 годГазета.Ru 12:01

Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.

Происшествия ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Политика Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие Украина намерена закупить новейшее вооружение, в том числе в США, заявил в пятницу украинский президент Петр Порошенко.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Происшествия В Ельце обрушился купол Владимирского храма Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Экономика РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко "Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Общество Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга» Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».

Политика Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Армия и оружие Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.

Политика Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Авто В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.