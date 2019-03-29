Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 годГазета.Ru 12:01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дмитрий Песков
Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 14:16

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Путин и сотрудники администрации подали декларации о доходах за 2018 год

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ТАСС11:02
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Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
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Стремление Владимира Путина разорвать зависимость России от американского доллара вызвало настоящую золотую лихорадку.
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