Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 годГазета.Ru 12:01
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 14:16
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Происшествия
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Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
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Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
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Политика
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Футбол
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Обновлено в 13:37
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
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В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
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«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
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Обновлено в 10:02
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Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
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Обновлено в 14:00
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Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit
Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.
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Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
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Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
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Экономика
Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона для смягчения валютного контроля для компаний.
Обновлено в 12:30