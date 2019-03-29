Путин подал декларацию о доходах за 2018 годГазета.Ru 12:01

Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

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