Путин побывал на месте новых археологических раскопок в КремлеРБК 10:52

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля. Об этом сообщается на сайте Кремля. С 14 июня, отмечает «РИА Новости», эти находки смогут посмотреть все желающие.

Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

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