Путин побывал на месте археологических раскопок в КремлеRT на русском 08:28

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля. Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

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