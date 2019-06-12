Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в КремлеRT на русском 08:28
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля. Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.
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Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Общество
США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9
США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске
Обновлено в 09:59
Политика
Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины
Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено в 09:24
Общество
СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook
Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.
Обновлено в 20:41
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Общество
«Умные» и «неумные» города России, как они уживаются друг с другом
Россия не отстает от общего движения.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Хоккей
«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли
Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Космос
Задача миссии ESA Euclid заключается в исследовании трех темных полей
С запуском, запланированным в 2022 году, миссия ESA Euclid добьется больших успехов как в аппаратной, так и в научной подготовке.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено в 19:38
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет
Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Политика
Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в Польшу
Президент США Дональд Трамп поддержал проект газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией для импорта норвежского газа.
Обновлено в 16:36
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Наука
Ученые выяснили причину коррупции
Коррупция проявляется в различных формах, включая фаворитизм, клиентелизм (обмен товаров и услуг на политическую поддержку) и хищение государственных средств.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Медики назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления
Медики из Великобритании представили вниманию признаки слишком высокого кровяного давления, что ни в коем случае нельзя упускать из внимания.
Обновлено в 06:52
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04