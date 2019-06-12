Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в КремлеRT на русском 08:28

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля. Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.
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Путин пошутил о найденном на раскопках в Кремле предмете

Газета.Ru09:44

Путину показали найденную в Кремле наполеоновскую саблю

Комсомольская правда09:39

Путин пошутил о месте археологических раскопок в Кремле

Life.ru09:27

Президент побывал на месте раскопок в Кремле

Вести.Ru08:52

Путин посетил место новых археологических раскопок в Кремле

РЕН ТВ08:44

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

RT на русском08:28

Путин назвал археологические раскопки в Кремле чрезвычайно важными

РИА Новости09:12
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено в 07:35
Политика

Глава правящего в ФРГ ХДС заявила о стремлении к отношениям с Россией

В конце мая СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России

Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу

Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.
Обновлено в 01:53
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Здоровье

В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей

Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Политика

Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии

Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Музыка

Группа Radiohead выложила в интернет 18 часов неизданных записей

Обновлено вчера в 20:25
Политика

Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду

Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Экономика

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Авто

Американцы создали трейлер с бензопилой

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
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