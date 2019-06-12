Путин побывал на месте археологических раскопок в КремлеRT на русском 08:28

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля. Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Политика Глава правящего в ФРГ ХДС заявила о стремлении к отношениям с Россией В конце мая СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.

Здоровье Ученые назвали страшные последствия употребления кофе В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.

Шоу-бизнес Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.

Политика Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Игры Opera выпустила игровой браузер для геймеров Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Политика Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Авто Где в России продаются самые старые автомобили Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Политика Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.

Экономика Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Армия и оружие Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Политика Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму «На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.