Футбол

Путин поблагодарил Инфантино за чемпионат мира по футболу в РоссииРИА Новости 07:05

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Ранее президент РФ подписал указ о награждении Инфантино орденом Дружбы "за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года".
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Инфантино по-русски поблагодарил за награду: Слава России!

Газета.Ru08:22

Путин вручил главе ФИФА Орден Дружбы

Интерфакс-Спорт07:43

Путин: РФ готова подключиться к реализации планов ФИФА по развитию футбола

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Матч ТВ07:29

«Большое спасибо. Слава России». Инфантино по-русски поблагодарил Путина за орден Дружбы

Бомбардир.ру09:57

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Спорт-Экспресс07:46

Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Sportbox.RU07:29
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Производитель гаджетов Huawei готов действовать в ситуации разрыва сотрудничества с американскими компаниями Google и Microsoft, которые грозятся оставить без поддержки ОС Android и Windows на китайских устройствах.
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Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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