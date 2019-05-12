Путин поблагодарил Инфантино за чемпионат мира по футболу в РоссииРИА Новости 07:05

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Ранее президент РФ подписал указ о награждении Инфантино орденом Дружбы "за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года".

Путин поблагодарил Инфантино за чемпионат мира по футболу в России

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