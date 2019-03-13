Политика
Путин перевел личные средства для создания иконы храма Вооруженных силРИА Новости 05:18
Президент России Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил РФ, ту сумму, которая была необходима для ее изготовления, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных сил.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:18
с чего всё началось
Продолжается работа над элементами внутреннего оформления Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации.Красная звездавчера в 18:30
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