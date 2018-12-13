Исполняющим обязанности президента Путин стал 31 декабря 1999 года, после отставки Ельцина.

Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Политика ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода «ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.

Политика Политика Владивосток стал столицей Дальнего Востока Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Болтон назвал условия встречи Трампа и Путина Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что полноформатная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится до тех, пока российская сторона удерживает украинские корабли.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

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Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России Преображенский суд Москвы принял решение депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), так как она нарушила правила пребывания на территории России.

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Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Политика Политика Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Политика Политика МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).