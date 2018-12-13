Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому центр Дальневосточного федерального округа (ДФО) перенесен во Владивосток. До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск.

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Политика Политика Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась возглавлять Консервативную партию на очередных всеобщих выборах в 2022 году.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

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Политика Политика Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.