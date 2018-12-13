Политика

Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
Ведомости
09:05

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому центр Дальневосточного федерального округа (ДФО) перенесен во Владивосток. До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск.
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