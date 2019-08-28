Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, указ вступает в силу со дня подписания, 28 августа. Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.

Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Здоровье Спасительное средство для печени можно найти под ногами Как говорят специалисты, очищать печень поможет расторопша, которая обладает огромным количеством полезных свойств.

Авто Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Общество Эксперт рассказал, где будут востребованы МС-21 и SSJ Наш первый современный самолет SSJ 100 пока терпит неудачи, уже окутан негативным шлейфом многообещающий российский самолет МС-21.

Общество Владельцам частных дорожных камер запретят наживаться на водителях В правительстве хотят разрушить связь доходов владельцев частных камер с количеством нарушений ПДД.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Спорт «Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России «Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России по гандболу. Подмосковная команда победила московский «Спартак» со счетом 35:25.

Шоу-бизнес Мария Миронова во второй раз станет мамой Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.

Политика Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.

Игры Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

Наука Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.

Происшествия Грузовик врезался в лесовоз на КАД Днем в среду, 28 августа, на 121 километре кольцевой автомобильной дороги грузовик не пропустил лесовоз, что привело к крупному ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.