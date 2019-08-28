Политика
КоммерсантъПутин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, указ вступает в силу со дня подписания, 28 августа. Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.
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Наш первый современный самолет SSJ 100 пока терпит неудачи, уже окутан негативным шлейфом многообещающий российский самолет МС-21.
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Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
Российская газета 10:21
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
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«Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России
«Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России по гандболу. Подмосковная команда победила московский «Спартак» со счетом 35:25.
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Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
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Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ
Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.
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Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
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Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
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Происшествия
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Днем в среду, 28 августа, на 121 километре кольцевой автомобильной дороги грузовик не пропустил лесовоз, что привело к крупному ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях.
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Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
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«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
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